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Spor Galatasaray Beşiktaş derbi saati | Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Galatasaray Beşiktaş derbi saati | Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray Beşiktaş derbi için nefesler tutuldu. Süper Lig’de lider olan Beşiktaş, nefesini ensesinde hissettiği ve 75 puanla 3. sırada olan Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim idaresinde Beşiktaş ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi. Bu derbi hem Galatasaray hem de Beşiktaş için önemli zira şampiyonluk yolunda kritik bir maç oynanacak. Peki Galatasaray Beşiktaş derbi saati | Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:05:00 - 2021-05-06 12:08:29
Galatasaray Beşiktaş derbi saati | Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbi maçta 8 Mayıs Cumartesi günü lider Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu sezon evinde önemli puan kayıpları yaşadı. Ligde 2020-2021 sezonunda şu ana dek 18 kez rakiplerini konuk eden Galatasaray, bunların 10'unu kazanabildi. Evinde rakipleriyle 6 kez berabere kalan ve 2 defa sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 18 puan kaybetti.

Galatasaray istatistikleri

Sahasında 39 gole imza atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü. Galatasaray, son 5 iç saha maçında sadece bir kez kazanabildi. Ligin 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sonraki 5 iç saha maçında iyi sonuçlar almakta zorlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ardından evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonraki karşılaşmada Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Evinde Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile oynadığı maçları da 1-1 beraberliklerle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek iç sahadaki bu şansızlığını kırdı. Galatasaray, kötü sonuçlar aldığı son 5 iç saha maçında 8 gol atarken, rakiplerinin de 8 golüne engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekip, evindeki son 3 maçta ise birer gol kaydedebildi.

Beşiktaş deplasmanda kaç maç kazandı?

Beşiktaş deplasmanda performansını artırdı. Şampiyonluk yolunda deplasmanda önemli bir derbi maçına çıkacak Beşiktaş ise dış sahadaki karşılaşmalarda son dönemde daha başarılı sonuçlara imza attı.

Bu sezon deplasmandaki ilk 9 maçta 5 galibiyet bir beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 16 puan topladı. Söz konusu karşılaşmalarda 18 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, rakiplerinin 17 golüne engel olamadı. Beşiktaş, sonraki 9 dış saha maçında ise daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Bu maçlarda 6 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 20 puan elde etti. Sonraki 9 dış saha maçında 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 18 deplasman maçında ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 36 puan çıkardı.

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