  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray beraberlikle yetindi
Spor

Galatasaray beraberlikle yetindi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında, Medipol Başakşehir'le 1-1'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 21:20:00 -
Galatasaray beraberlikle yetindi

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir, 20. dakikada Okaka'nın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 88. dakikada maçın skorunu tayin etti: 1-1.

Öte yandan, Başakşehir’de Duarte, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray bu sonuçla puanını 24'e, 9 maçtır bileği bükülmeyen Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise Giresunspor'u konuk edecek.

Galibiyet hasreti sürdü

Son olarak 31 Ekim'de kendi sahasında oynadığı Gaziantep FK maçında 2-0'lık galibiyet alan Galatasaray, bundan sonra ligde çıktığı 6 maçta 3 puanı alamadı. (3 beraberlik, 3 mağlubiyet)

GALATASARAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1-1

STAT: Nef

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil

GALATASARAY: İsmail Çipe - Yedlin (Dk. 65 Oğulcan Çağlayan), Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 65 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Feghouli (Dk. 66 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Babel), Diagne (Dk. 65 Mohamed)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Ömer Ali Şahiner (Dk. 52 Caicara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 78 Lima), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Dk. 78 Aleksic), Visca (Dk. 90+7 Epureanu), Berkay Özcan, Chadli (Dk. 52 Gulbrandsen), Okaka

GOLLER: Dk. 88 Mohamed (Galatasaray) - Dk. 20 Okaka (Medipol Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Duarte (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Yedlin, Cicaldau, Babel (Galatasaray) - Chadli, Ndayishimiye, Gulbrandsen, Duarte, Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay