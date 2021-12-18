Galatasaray beraberlikle yetindi
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında, Medipol Başakşehir'le 1-1'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
Medipol Başakşehir, 20. dakikada Okaka'nın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 88. dakikada maçın skorunu tayin etti: 1-1.
Öte yandan, Başakşehir’de Duarte, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray bu sonuçla puanını 24'e, 9 maçtır bileği bükülmeyen Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise Giresunspor'u konuk edecek.
Galibiyet hasreti sürdü
Son olarak 31 Ekim'de kendi sahasında oynadığı Gaziantep FK maçında 2-0'lık galibiyet alan Galatasaray, bundan sonra ligde çıktığı 6 maçta 3 puanı alamadı. (3 beraberlik, 3 mağlubiyet)
GALATASARAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1-1
STAT: Nef
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil
GALATASARAY: İsmail Çipe - Yedlin (Dk. 65 Oğulcan Çağlayan), Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 65 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Feghouli (Dk. 66 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Babel), Diagne (Dk. 65 Mohamed)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Ömer Ali Şahiner (Dk. 52 Caicara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 78 Lima), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Dk. 78 Aleksic), Visca (Dk. 90+7 Epureanu), Berkay Özcan, Chadli (Dk. 52 Gulbrandsen), Okaka
GOLLER: Dk. 88 Mohamed (Galatasaray) - Dk. 20 Okaka (Medipol Başakşehir)
KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Duarte (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Yedlin, Cicaldau, Babel (Galatasaray) - Chadli, Ndayishimiye, Gulbrandsen, Duarte, Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)