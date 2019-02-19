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Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar? Galatasaray Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2-1'in rövanşında Benfica'ya konuk olacak. Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar?

19 Şubat 2019 Salı 04:21
Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar? Galatasaray Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2-1'in rövanşında Benfica'ya konuk olacak. Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövan karşılaşmasında Benfica'ya konuk olacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşma Portekiz ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

21 Şubat Perşembe günü Luz Stadı'nda oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak.

Galatasaray, Benfica karşısında nasıl tur atlar?

Galatasaray, Portekiz'den Avrupa Ligi son 16 turu biletini almak için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda.

Galatasaray 1-0 kazanması halinde tur atlayan taraf Benfica olacak. 2-0, 3-1, 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetler sarı kırmızılı takımı son 16 turuna taşıyacak.

Karşılaşmanın berabere tamamlanması halinde tur atlayan taraf Portekiz ekibi olacak.

Sarı kırmızılıların mücadeleyi 2-1 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda kazananın belirlenmemesi halinde son 16 turuna çıkan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 04:21
  1. Galatasaray Benfica
  2. Galatasaray Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı
  3. Galatasaray Benfica karşısında nasıl tur atlar?

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