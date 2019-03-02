Galatasaray, BB Erzurumspor maçına hazır Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim’in gözetiminde yapılan antrenman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşması için saat 15.15’te Erzurum’a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

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