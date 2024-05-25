Galatasaray başkanını seçti

Galatasaray’ın mevcut başkan Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Özbek, toplam 3 bin 343 oy alarak başkan seçildi.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Saat 11.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 15.00’de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Dursun Özbek ile Süheyl Batum’un yarıştığı başkanlık seçiminde 20 sandıkta 4 bin 415 oy kullanıldı.

Açıklan ilk sandıkta Dursun Özbek önde çıktı. İlk sandıkta Dursun Özbek 157, Süheyl Batum 36 oy aldı. Özbek ve Batum’un oy kullandığı ikinci sandıkta ise Dursun Özbek’e daha fazla oy geldi. İki numaralı sandıkta Dursun Özbek'e 173, Süheyl Batum da 32 oy çıktı.

En fazla fark 16. sandıkta çıktı

Dursun Özbek, rakibi Süheyl Batum’a karşı en fazla farkı 16. sandıkta attı. Söz konusu sandıktan Özbek’e 208, Batum’a ise 47 oy çıkarken, 161 fark oldu.

Özbek ayrıca 20 sandıktan birinci olarak çıkmayı başardı.

3 binin üzerinde oy alan ilk başkan



Galatasaray’da ilk kez bir seçimden başkan aday 3 bin üzerinde oy alarak seçildi. Daha önce en fazla oyu, 14 Mayıs 2011’deki olağan seçimli genel kurulda, 2 bin 298 ile Ünal Aysal almıştı.

Kongrede toplamda Dursun Özbek 3343 , Süheyl Batum ise 955 oy aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1.sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 157 oy

Süheyl Batum: 36 oy



2.sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 173 oy

Süheyl Batum: 32 oy​

3.sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 70 oy

4.sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 61 oy

5.sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 147 oy

Süheyl Batum: 61 oy

6.sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 151 oy

Süheyl Batum: 63 oy

7.sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 164

Süheyl Batum: 45

8. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 166

Süheyl Batum: 42

9. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 167

Süheyl Batum: 42

10. sonuçları;

Dursun Özbek: 146

Süheyl Batum: 47

11. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 158

Süheyl Batum: 53

12.sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 124

Süheyl Batum: 35

13.sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 141

Süheyl Batum: 36

14. sandık sonuçları;



Dursun Özbek: 155

Süheyl Batum: 49

15. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 174

Süheyl Batum: 44

16. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 208

Süheyl Batum: 47

17. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 197

Süheyl Batum: 48

18. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 191

Süheyl Batum: 44

19. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 201

Süheyl Batum: 47

20. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 199

Süheyl Batum: 53

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.