Galatasaray Başkanı trafik kazası geçirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden Galatasaray, galibiyet sevinci yaşarken aldığı haberle sarsıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz maç sonrası trafik kazasına geçirdi.



BAŞKANIN DURUMU İYİ



Gece 00.00’da kulüpten evine dönmekte olan Mustafa Cengiz'in şoförünün kullanmakta olduğu otomobil otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı. Başkanın durumunun iyi olduğu belirtildi.