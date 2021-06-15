Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay sözler: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de gündem özel programına konuk oldu. Mustafa Cengiz gündemdeki konularla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

"Galatasaray bir his takımıdır"

Galatasaray bir his takımıdır. Birbirlerini sevenlerin takımı. Rakiplere çatarak, geçmişte yaptıkları hataları söyleyerek bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyiz. Adaylar ne için aday oluyor? Galatasaray'a hizmet için. Benim bunlara saygısızlık etme hakkım yok. Benim başkanım olduğunda desteklemek durumundayım. Bizim zihniyetimiz Atatürkçü, demokrat bir zihniyet. O benim başkanım olduğunda, ben onu desteklemek durumundayım. Ben 3.5 senedir bu zihniyete çalışıyorum demeyeceksin, bu zihniyet ne? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştir.

"Adam transfer yapıyor, ne verdiği belli değil"

Biz açık ve şeffafız. Şimdi ben bakıyorum, adam transfer yapıyor. Ne verdiği belli, ne vadesi belli. Limiti de aşıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama söylemem. Bir kuruşu bile büyük bir titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm, çok yazık dedim. Bizim abdestsiz namazımız yok. Her şeyimiz açık. Yönetime gelecek olanlar baksınlar, eğer bir şey açık değilse söylesinler.

Avrupa'da başarısızlıklarımız beni çok üzdü. Galatasaray bütün dünyada çok önemli bir marka. Bugün dünyada Atatürk ve İstanbul'dan sonra en büyük marka Galatasaray.

"Fatih Terim varken hiçbir hocayla görüşmedim"

Hem Fatih Terim'i göndereceğimizi söyleyeceğim hem de seçime kadar takımın başında olmasını mı isteyeceğim? Bu olmaz. "Siz benim düşmanımsınız' diyen biriyle çalışmam. Sonrasında 'Yanlış yaptım' deseydi, başka. Ben teknik direktör seçimini gelecek yönetime bıraktım. Ben Fatih Terim varken asla ikinci bir teknik direktörle görüşmedim. Ben yalan söylemem. Okan Buruk ile telefonda bile konuşmadım. Kendimden utanırım. Senin başında hocan var. Hocaya ayıp. Ben hocanın kendisine, 'ailemin yanında bile aleyhinize konuşmuyorum' dedim. Sevgili hocam aç telefonu bana sor. Niye kamuoyu önünde konuşuyorsun. Ben ay başına kadar da bekledim. Hoca da opsiyonu imzalayıp bana göndermedi. Bu da haysiyetli bir davranıştı, teşekkür ederim.

"Olay aydınlatılmalı"

Billong konusunda elimizde belgeler geçti. Mahrem olduğu için veremedik, TFF'ye delilleriyle gönderdik. 'Bu aydınlatılmazsa ilgili makamlara başvuracağız, uluslararası arenada takibini yapacağız' dedik. Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Beşiktaş'ın hakkıyla ve şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçeliler benim arkadaşlarım. Fakat yönetimler hata yapıyorsa ortaya çıksın. Ben, 'Beşiktaş şunu yaptı' demiyorum. Sadece olayın aklanmasını istiyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş şu an yanlış bir şey yapsa ben sevinir miyim? Samimi söylüyorum üzülürüm. Şikede aslında belgeye gerek yok, kanaat var. Böyle iddialar bizim kulübümüzde olsa ihraç ederdik yöneticileri. Ben UEFA'da Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı savunmuş adamım. Ben asla yamuk yapmam.

Belhanda konusunda doğru karar verdik. Gönderilmesi gerekiyordu. Kesinlikle pişman değilim.

"Şimdi olsa Falcao'yu almazdım"

Falcao'ya kimse hayır diyemez. Ama o dönem menajerleri büyük iş yaptı. Sosyal medyada algı başlatıldı, taraftarlar etkilendi. O transferden çok pişmanım. Şu anda olsa izin vermezdim bu transfere.

"Serdar Tatlı, Beşiktaş derneği kurucusuymuş"

Ben, MHK'nın istifasını istedim mi? Serdar Tatlı'ya çok güveniyordum. Ben ne bileyim ya, Şanlıurfa'da Beşiktaş Derneği kurucuymuş babasıyla birlikte. Daha iyi, futbolla ilgilenmesi güzel bir şey ama sen duygularını işine karıştırırsan olmadı."