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Spor Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hastanede tedavi altına alındı
Spor

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hastanede tedavi altına alındı

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hastanede tedavi altına alındı. 3 gününü hastanede geçirecek olan Cengiz, 19 Haziran'daki seçim öncesi yarın Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısını son kez yapmak için kulübe gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 19:19:00 -
Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hastanede tedavi altına alındı

Galatasaray'da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde başkan Mustafa Cengiz hastanede tedavi altına alındı. Cengiz doktorların tavsiyesi üzerine 3 gün hastanede kalacak.

Futbol Arena'nın haberine göre; sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 19 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul toplantısı öncesinde görevinden ayrılmadan önce yarın Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısını son kez yapmak ve GS TV'deki yayına katılmak için doktor kontrolünde kulübe gelecek.

Cengiz ardından yeniden hastanede tedavi altına alınacak.

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