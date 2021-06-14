Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hastanede tedavi altına alındı
Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hastanede tedavi altına alındı. 3 gününü hastanede geçirecek olan Cengiz, 19 Haziran'daki seçim öncesi yarın Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısını son kez yapmak için kulübe gelecek.
Galatasaray'da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde başkan Mustafa Cengiz hastanede tedavi altına alındı. Cengiz doktorların tavsiyesi üzerine 3 gün hastanede kalacak.
Futbol Arena'nın haberine göre; sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 19 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimli genel kurul toplantısı öncesinde görevinden ayrılmadan önce yarın Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısını son kez yapmak ve GS TV'deki yayına katılmak için doktor kontrolünde kulübe gelecek.
Cengiz ardından yeniden hastanede tedavi altına alınacak.