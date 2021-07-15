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Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Rosier'ı yalanladı

Portekiz basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın Valentin Rosier için Sporting'le anlaştığı iddia edilmişti. Başkan Burak Elmas'tan konuyla ilgili yaptığı açıklamada bunun gerçek olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 02:51:00 -
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Rosier'ı yalanladı

Dört büyük kulübün başkanı Habertürk TV'de Türk futbolunun sorunlarını masaya yatırırken Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfere dair bir açıklama da yapıldı.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Fransız sağ bek ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilirken Portekiz basını sarı-kırmızılıların Rosier'in bonservisi için Sporting ile anlaştığını öne sürmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise bunu yalanladı.

Habertürk TV'ye konuşan Elmas, "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi.

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