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Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas duyurdu: Prensipte anlaştık!
Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas duyurdu: Prensipte anlaştık!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Zoom'da Genel Kurul üyelerinin sorularını yanıtladı ve Luis Campos ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 23:45:00 -
Galatasaray Başkanı Burak Elmas duyurdu: Prensipte anlaştık!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Zoom'da Genel Kurul üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Campos ile prensipte anlaştık"

Elmas, Luis Campos ile ilgili gelen soruya, "Luis Campos ile uzun görüşmeler sonucu prensipte anlaştık." cevabını verdi.

"Bürki ile anlaştık"

Muslera'nın sakatlığının uzun süreceğini belirten Burak Elmas, "Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var. Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiç bir transfer için %100 bitti demem." ifadelerini kullandı.

"Diagne'nin yerini dolduracağız"

Santrfor transferi yapacaklarını vurgulayan Galatasaray Başkanı, "Diagne'nin dönüşü nisan ayını bulacak. Yerini uygun bütçeyle dolduracağız." şeklinde konuştu.

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