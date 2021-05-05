Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten iptal kararına sert tepki!
Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, iptal olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için tepki gösterdi.
Galatasaray Spor Kulübü, 22-29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın iptal edildiğini duyurmuştu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Metin Öztürk, "Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray’a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız" ifadelerini kullandı.