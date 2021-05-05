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Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan toplantının iptaline tepki
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Spor Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan toplantının iptaline tepki
Spor

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan toplantının iptaline tepki

Galatasaray başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas, olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:53:00 -
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan toplantının iptaline tepki

Galatasaray başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas, olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Burak Elmas, Twitter'dan konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. 'Erteleme' koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı Divan Kurulu'na teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel Kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray bitti demeden bitmez!"

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