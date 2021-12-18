Galatasaray-Başakşehir 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ligde 5 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, 8 maçtır mağlup olmayan turuncu-lacivertlileri yenip kötü gidişata son vermek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kulübede yer alamayacağı maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka.
Galatasaray-Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.