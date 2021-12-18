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Spor Galatasaray-Başakşehir 11'leri belli oldu
Spor

Galatasaray-Başakşehir 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 18:05:00 - 2021-12-18 18:09:03
Galatasaray-Başakşehir 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ligde 5 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, 8 maçtır mağlup olmayan turuncu-lacivertlileri yenip kötü gidişata son vermek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kulübede yer alamayacağı maç öncesi ilk 11'ler belli oldu.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka.

Galatasaray-Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

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