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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı stoperi Maicon'u Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Nasr'a kiraladı.

05 Şubat 2019 Salı 01:41
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, Maicon'un Al-Nassr Saudi kulübüne kiralık olarak transfer olduğunu borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir" denildi.

1,5 yıllığına Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr Saudi'ye transfer olan Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 15 Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 01:41
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