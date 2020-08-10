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Spor

Galatasaray aradığı kaleciyi buldu

Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Kasımpaşa'nın tecrübeli file bekçisi Fatih Öztürk için görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 08:03:00 -
Galatasaray aradığı kaleciyi buldu

Başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Fatih Öztürk'ü kadrosuna katmak istiyor.

Muslera döndüğünde de yedeği olarak kullanılmak istenen Fatih için görüşmeler başladı.

2019'un yaz transfer döneminde Kasımpaşa'ya gelen Fatih Öztürk ile Akhisarspor forması giydiği dönemde de Galatasaray'ın adı sık sık anılmıştı.

Transfer önümüzdeki hafta sonuçlanacak

Kasımpaşa'da özellikle sezonun ikinci yarısında formasını Ramazan Köse'ye kaptıran Fatih Öztürk'ün Galatasaray'a transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

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