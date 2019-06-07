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Galatasaray aradığı golcüyü Danimarka'da buldu! 26 maçta 19 gol...

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Danimarka takımlarından Nordsjaelland'da top koşturan 19 yaşındaki Andreas Olsen’i yakın markaja aldı.

07 Haziran 2019 Cuma 00:45
Galatasaray aradığı golcüyü Danimarka'da buldu! 26 maçta 19 gol...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kurmayları, geleceğin planlamasını yapıyor. Tecrübeli teknik adam, doğru bir yapılanmayla Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmayı hedefliyor. TRT Spor’un haberine göre; Sarı-Kırmızılı takımın başında UEFA Kupası sevinci yaşayan Fatih Terim, bu sezon da Devler Ligi’ne damga vurmak istiyor. Geçen sezonun devre arasında radikal bir karara imza atan tecrübeli çalıştırıcı, Luyindama-Marcao ikilisiyle defans hattının temelini atmıştı. Yine sürpriz yıldızlar gelecek.

26 maçta 19 gol

Deneyimli çalıştırıcı, Andreas Skov Olsen transferiyle de hücum hattının temellerini oluşturmak istiyor. Danimarka’nın Nordsjaelland takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezona damga vurdu. Sağ kanatta oynayan 1.87 boyundaki Olsen, ligde 26 maçta attığı 19 golle dikkat çekti. G.Saray, Avrupa’dan birçok talibi olan Danimarkalı futbolcu için 5 milyon euroyu gözden çıkardı. Aslan için kuzey ülkelerinde futbolcu izlemeyi sürdüren Elmander’in de Olsen’e kefil olduğu öğrenildi.

Premier Lig ekibide takip ediyor

Transfer Komitesi, Olsen’in işini bir an önce bitirmek istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Tottenham da 19 yaşındaki genç yeteneği takip ediyor. Elmander’in Terim’le yaptığı görüşmede, “Olsen’i bir an önce alın. Hem yaşı genç hem de inanılmaz yetenekli. Uzun yıllar takıma katkı sağlar. Olası bir transferde de size iyi para kazandırır. Eğer alamazsak, ileride çok pişman oluruz. Oynadığı ilk sezonda farkını ortaya koyar” dediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 00:45
  1. Galatasaray
  2. Danimarka
  3. Andreas Skov Olsen
  4. Nordsjaelland

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