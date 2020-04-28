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Spor

Galatasaray aradığı golcüyü buldu: Albian Ajeti

Forvet arayışlarını hızlandıran Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de top koşturan Albian Ajeti'yi yakın markaja aldı.

2020-04-28 13:43:00 -
Galatasaray aradığı golcüyü buldu: Albian Ajeti

Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen forvetin yerine West Ham United'da forma giyen Albian Ajeti'yi transfer listesinin başına yazdı.

Kiralık olarak geliyor

Sezonun sona ermesiyle Arnavut asıllı İsviçreli forvet için harekete geçilecek.

Sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Cimbom, kulübünde gözden düşen golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor.

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