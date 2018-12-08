0553 313 94 23

Galatasaray aradığı forveti Çin'de buldu! 66 maç 37 gol

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Çin takımlarından Guangzhou Evergrande forma giyen 29 yaşındaki Alan Carvalho'yu gündemine aldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 02:45
Galatasaray aradığı forveti Çin'de buldu! 66 maç 37 gol

Sezon başı Gomis'in satılması ile Eren Derdiyok'un tek seçenek olması ve sakatlık problemleri nedeniyle kendisinden istenilen verimin alınamaması nedeniyle Galatasaray, gözünü forvet transferine çevirdi.

Bedavaya geliyor!

Ara transferde eksi bütçeye düşmemesi gereken sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ya da kiralayabileceği golcüler ile görüşürken gündeme gelen son isim Evergrande forması giyen Alan oldu.

Galatasaray'ın sözleşmesi 19 Ocak'ta bitecek Alan'ın yıllık 3.5 milyon euro ücret karşılığında bitirdiği iddia edilse de henüz kesinleşmiş bir şey yok. Galatasaray yönetimi, Alan'ın menajeri ile yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürüyor.

2015 yılında Salzburg'dan 11.1 milyon euro Guangzhou Evergrande'ya transfer olan Alan 66 maçta 37 gol kaydetti. Brezilyalı yıldızın şuanki piyasa değeri ise 6 milyon euro.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 02:45
  1. Alan Carvalho
  2. Galatasaray
  3. Çin
  4. Alan
  5. Guangzhou Evergrande

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih’te 5 katlı binada yangın
    1. Fatih’te 5 katlı binada yangın
    2. Ali Ece: Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi?
    3. İşte Seleznyov'un yeni takımı! Süper..
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Galatasaray aradığı forveti Çin'de..
    6. Filistin ile Fransa arasında..
    7. Yemenli taraflar arasında esir ve..
    8. Çalınan iş makinesi ormanlık alanda..
    9. Emniyet ekiplerinden "guten morgen"..
    10. Fransa Başbakanı Philippe sarı..
    11. Keçi 20 bin euro'sunu yedi, çiftçi..
    12. Washington Post'tan Amerikan toplumuna..
    13. Huawei CFO'su sahtekarlıkla suçlandı
    14. Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi:..
    15. FED'in önemli isminden büyüme ve faiz..
    16. Terör örgütü üyesi 2 kardeş Türkiye'ye..
    17. Şanlıurfa'da sınır hattında 2 terörist..
    18. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı..
    19. "Halid bin Selman, toplumdan dışlanmalı"
    20. Çalınan iş makinesi ormanlık alanda..
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor