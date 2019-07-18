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Galatasaray aradığı forveti Belçika'da buldu! İşte o isim

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda forvet girişimlerini hızlandıran Galatasaray, Gent takımında forma giyen 23 yaşındaki Ukraynalı golcü Yaremchuk için harekete geçti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:38
Galatasaray aradığı forveti Belçika'da buldu! İşte o isim

Diagne'yi satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar bir yandan yeni forvet arayışlarını sürdürüyor.

 

Aranan golcü Belçika'da bulundu

Galatasaray’ın 2017 yılında Gent’e transfer olan Yaremchuk’u listesine aldığı iddia edildi. Ukrayna basınındaki haberlere göre, Galatasaraylı yöneticiler Yaremchuk’un maliyeti hakkında bilgi almak üzere harekete geçti. Sarı kırmızılılar, oyuncu tarafında Yaremchuk’un menajeriyle de önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Dinamo Kiev’in altyapısından yetişen Yaremchuk, 2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Gent’e transfer olmuştu. Yaremchuk geçen sezon Gent formasıyla 28 lig karşılaşmasında 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:38
  1. Galatasaray
  2. Roman Yaremchuk
  3. Belçika
  4. Gent
  5. Forvet

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