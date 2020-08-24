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Spor Galatasaray, antrenman maçını 6 golle kazandı
Spor

Galatasaray, antrenman maçını 6 golle kazandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:28:24 -
Galatasaray, antrenman maçını 6 golle kazandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 19 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçını 6-2 kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta A takımın golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne'den (2) geldi.

Sarı-kırmızılı takımın her iki yarıda da farklı 11'lerle mücadele ettiği aktarıldı.

Eyüpspor'la bugün yapılması planlanan hazırlık maçı, bir rakip oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edilmişti.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 26 Ağustos Çarşamba günü çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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