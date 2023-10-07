Galatasaray-Antalyaspor karşısında puan alabilecek mi? Canlı skor anlatımı yapıyoruz!
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Zorlu deplasmanda bakalım sarı kırmızılılar puan alabilecek mi... Biz de haberimizde sizlere canlı skoru aktaracağız, karşılaşmadaki golleri detaylı şekilde anlatacağız... Detaylar haberimizde....
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu.
CorendonAirlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Maç hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.
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Biz de sizlere bu haberimizde golleri canlı şekilde anlatacağız.
Eksikler
Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren JakupKaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.
Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Kazımcan kadroya alındı, HakimZiyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı.
Galatasaray 11: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Zaha, Icardi.
Antalyaspor 11: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Erdal, van de Streek, Jehezkel, Saric, Bytyqi, Buksa