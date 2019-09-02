Galatasaray, Andone'yi kiraladı! Andone kimdir?
Galatasaray, yedeği olarak Andone’yi de renklerine bağladı.02 Eylül 2019 Pazartesi 10:13
KAP AÇIKLAMASI YAPILDI
Falcao’yu İstanbul’a indiren Galatasaray, Kolombiyalı yıldızın yedeğini de getiriyor. Cim Bom, Florin Andone’yi kiralık olarak renklerine bağladı. Kulüp tarafından görüşmelere başlandığına dair KAP açıklaması gece saatlerinde yapıldı.
ANDONE KİMDİR?
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.
Romanya U19 Milli Takımı'nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi. Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen 26 yaşındaki Rumen forvet, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol attı.
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