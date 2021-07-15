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Spor Galatasaray Alioski ile anlaştı
Spor

Galatasaray Alioski ile anlaştı

Sol bek aramalarına devam eden Galatasaray, Leeds United'dan ayrılan Alioski ile her anlamda anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 14:53:00 -
Galatasaray Alioski ile anlaştı

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'da yeni sol bek oyuncusu belli oldu. Makedon oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı.

Ezgjan Alioski, Premier Lig ekibi Leeds United'la sözleşmesi sona ermişti. Trabzonspor da Alioski'yi kadrosuna katmak istemiş ve oyuncuyla görüşme yapmıştı. Galatasaray daha önce sol bek için Kurzawa ile de görüşmüştü.

Sol bekte oynamasına rağmen forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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