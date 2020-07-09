Galatasaray Alanya'da dağıldı

Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada Galatasaray, Alanyaspor'a yenilerek 4. sırada kaldı. Alanyaspor ise puanını 51 yaparak 5. sıraya yerleşti.

Alanyaspor, 89'da Bakasetas ile skoru 3-1 yaptı. 90+5'te Mustafa Pektemek maçın skorunu belirledi. 4-1

İlk yarı bu skorla bitecek derken Adem Büyük 45+4'te farkı yeniden bire indirdi. 2-1

Alanyaspor, 43. dakikada Papiss Cisse ile öne geçti. 45+3'te bir kez daha sahneye çıkan Papiss Cisse, skoru 2-0'a getirdi.

Younes Belhanda, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıktı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Aytemiz Alanyaspor, 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan ligdeki 7 maçta rakibini yenemedi.

Galatasaray, Alanyaspor karşısına son maçına göre iki değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takımda, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Feghouli'nin yerine Adem Büyük'ü, sakatlanan Saracchi'nin yerine Linnes'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone ile sakatlığı bulunan Mario Lemina ve Radamel Falcao Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.