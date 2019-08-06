Galatasaray, Akhisarspor maçına hazır



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Akhisarspor ile yarın oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Oyuncuların, koordinasyon ve sürat çalışmalarının ardından gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadığı aktarıldı. Ana bölümünde taktik oyun gerçekleştirilen antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi. Galatasaray, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek. Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcao, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

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