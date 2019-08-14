0553 313 94 23

Galatasaray adım adım seçime yolunda

Galatasaray, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül'e kadar yönetim 'Olağanüstü seçim' kararı açıklayabilir.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
Galatasaray adım adım seçime yolunda

Genel Kurul'un aldığı 'İbrasızlık' kararına yönetimin mahkeme tarafından tedbir koydurmasıyla, seçim gündemden çıktı. Ancak mahkeme Denetleme Kurulu'nun seçime gitmesine de hükmetti. Dernekler Masası, seçime gidilmesi konusundaki yazı 2 Ağustos'ta Galatasaray yönetimine ulaştırdı. Yasaya göre; 2 Eylül'e kadar Sarı-Kırmızılı yönetimin Denetleme Kurulu seçimleri için tarih açıklaması gerekiyor. Ancak yönetim bu kuruldaki ağırlığını kaybetmemek için, seçimi genele taşıma niyetinde. Yani önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın yönetiminin gündeminde 'Olağanüstü seçim' kararı ciddi şekilde masaya yatırılacak.

KARAR SÖZLÜ OLARAK ALINDI

Yönetim kulislerinden sızan bilgilere göre, şifahen seçim kararı alındı. Ancak 2 Eylül'e kadar yönetim konuyu net şekilde bir zemine oturtmak için çalışmaları sürdürüyor. Yönetim bu tarihe kadar yaşanacak gelişmeleri değerlendirecek ve bu konudaki net kararını verecek. Eğer 2 Eylül'e kadar seçim kararı alınırsa, bu tarihten sonra 45 gün içinde seçimin yapılması gerekiyor. Bu da Ekim ayının ortasına denk geliyor. Başkan Mustafa Cengiz'in yapılacak olası seçimde yönetimde bazı değişikliklere gitmesi de bekleniyor. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mahmut Recevik, Kaan Kançal'ın olağanüstü seçim projesinde önemli bir rol oynayacağı da belirtiliyor.

ALi DÜRÜST SICAK BAKMIYOR

Muhalefet, Mustafa Cengiz yönetiminin baskın seçim ihtimaline karşı yoğun bir çalışma içinde. Hatta bu konuda ilk başkanlık teklifi, TFF'deki görevinden ayrılan Ali Dürüst'e götürüldü. Ancak Dürüst, mevcut yönetimin karşısına aday olarak çıkmayı düşünmediğini nazik şekilde iletti. Muhalefetin bir diğer adayı Dursun Özbek'in ise kulüple olan alacak-verecek ilişkisi nedeniyle durumu net değil. Özbek'in bu süreçte mevcut yönetim tarafından aday çıkma ihtimaline karşılık bilinçli şekilde yıpratıldığı iddia ediliyor. Muhalefetin yıpranmamış, genç ve dinamik bir isim bulduğu ancak bunu sır gibi sakladığı da iddia ediliyor. (Akşam)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melikgazi Belediyesi kurban kesim yerlerinde hijyeni sağladı
    1. Melikgazi Belediyesi kurban kesim..
    2. Bony 4. Lig takımıyla idmana çıkıyor
    3. Hersek Lagünü'nün "engelsiz kuş gözlem..
    4. Artvin'de kamyonet şarampole..
    5. Bingöl’de 1 ayda 175 kişi istihdam..
    6. Terör örgütü PKK'nın saldırısında..
    7. Temiz su çalışmalarına uluslararası su..
    8. Fiyatta değişiklik olmayacak
    9. Biberonla beslediği sansarı Milli..
    10. Başkan Palancıoğlu:” Ağırnas’ı tarihi..
    11. Jandarmadan tatil bitimi sıkı denetim
    12. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 29..
    13. Fındık harmana indi
    14. Antalyaspor sezona "gençleşerek" giriyor
    15. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına..
    16. Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi
    17. Gökçeada'da "Madam'ın dibek kahvesi"..
    18. Türk Kızılay 51 ülkede kurban eti..
    19. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    20. Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
    21. AK Parti Muş Milletvekili Şimşek,..
    22. Samsun’a yabancı ilgisi
    23. Türkiye semalarından 20 saniyede bir..
    24. İstanbul'da 2 gemi çarpıştı
    25. Kansere karşı en dirençli kan grubu..
    26. Çin’de Lekima Tayfunu’ndan 12 milyon..
    27. FLO’dan Erzurum’a yeni mağaza
    28. Bakan Albayrak'tan dikkat çeken..
    29. Marmara'daki gemi kazası
    30. Özal'ın berberi yıllara meydan okuyor
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi