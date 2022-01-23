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Spor Galatasaray 90'da yıkıldı
Spor

Galatasaray 90'da yıkıldı

Süper Lig'de 23. haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor müthiş bir geri dönüşe imza atarak Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 21:15:00 - 2022-01-23 21:19:32
Galatasaray 90'da yıkıldı

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması Bordo-Mavili ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oranla oldukça üstün bir oyun sergileyen Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun 31. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Önce Bakasetas sonra Visca sahnede!

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Trabzonspor bulduğu pozisyonları tek tek harcadı. Ancak karşılamanın 84. dakikasında sahneye çıkan Bakasetas, Bordo-Mavililere beraberliği getiren golü kaydetti. Tam mücadele bu skorla sona erecek derken 90. dakikada bu kez sahneye Visca çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti: 1-2!

Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Galatasaray 27 puanda kalırken, lider Trabzonspor puanını 54'e yükseltti.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşırken Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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