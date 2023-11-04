Galatasaray 45 yıl sonra ilki başardı!
Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 maçın tamamının ilk yarılarında gol yemedi. Galatasaray 45 yıl aradan sonra bunu başaran ilk takım oldu.
Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 maçın tamamının ilk yarılarında gol yemedi. Galatasaray 45 yıl aradan sonra bunu başaran ilk takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
Öte yandan Galatasaray ligin 11 haftasında dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Sarı-Kırmızılılar söz konusu 11 maçın da ilk yarılarında Gol yemedi.
Galatasaray 45 yıl sonra bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti. Son olarak Trabzonspor 1978-79 sezonunun ilk 16 maçının ilk yarılarında kalesini gole kapatmıştı.
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