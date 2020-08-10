Galatasaray 3 futbolcuyu gözden çıkardı
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Babel, Feghouli ve Belhanda’yı satmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Eğer 3 oyuncu satılırsa sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacak.
Kadro maliyetini 40 milyon Euro seviyesine indirmek isteyen Galatasaray'da yüksek maaş kazanan ve gözden çıkarılan oyuncuların menajerleri toplantıya çağrıldı.
Sarı kırmızılı takımda yönetim, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel’in menajerlerini İstanbul’a davet etti.
Bu 3 futbolcuyu gözden çıkaran Galatasaray böylece 10 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, menajerlerden oyunculara kulüp bulmalarını ve bu yöndeki çalışmaların hızlandıırlmasını söyleyecek.