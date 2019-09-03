Galatasaray 2019-20 Transfer Raporu Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosu şu şekilde oluştu.

Son şampiyon Galatasaray, otoritelere göre ligimizin çok üstünde bir kadro kurdu. Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, buna uygun bir kadro kurmayı başardı. İşte tam listesi.. GELENLER Radamel Falcao 33 Santrafor Monaco Bedelsiz Mario Lemina 26 Önlibero Southampton 1,00 mil. € - Kiralık Jean Michael Seri 27 Merkez orta saha Fulham 1,50 mil. € - Kiralık Steven Nzonzi 30 Önlibero AS Roma 500 bin € - Kiralık Florin Andone 26 Santrafor Brighton & Hove Albion 700 bin € - Kiralık Ryan Babel 32 Sol Kanat Fulham Bedelsiz Emre Mor 22 Sağ Kanat Celta Vigo 600 bin € - Kiralık Christian Luyindama 25 Stoper Standard Liège 5,00 mil. € Jimmy Durmaz 30 Sağ Kanat Toulouse Bedelsiz Taylan Antalyalı 24 Merkez orta saha BB Erzurumspor Bedelsiz Okan Kocuk 23 Kaleci Bursaspor Bedelsiz Adem Büyük 31 Sol Kanat Yeni Malatyaspor Bedelsiz Şener Özbayraklı 29 Sağ Bek Fenerbahçe Bedelsiz Valentine Ozornwafor 20 Stoper Enyimba Aba 300 bin € GİDENLER Fernando 31 Önlibero Sevilla 4,50 mil. € Mbaye Diagne 27 Santrafor Club Brugge 3,35 mil. € - Kiralık Kostas Mitroglou 31 Santrafor PSV Eindhoven 1,25 mil. € - Kiralık Valentine Ozornwafor 20 Stoper UD Almeria 200 bin € - Kiralık Eren Derdiyok 31 Santrafor Göztepe Bedelsiz Sinan Gümüş 25 Sağ Kanat Genoa Bedelsiz Muğdat Celik 29 Santrafor Gazişehir Bedelsiz İsmail Çipe 24 Kaleci Kayserispor 25 bin € - Kiralık Recep Gül 18 Sağ Kanat KVC Westerlo Kiralık Ali Yavuz Kol 18 Santrafor Tarsus İdman Yurdu Kiralık Çekdar Orhan 21 On Numara Akhisarspor 100 bin € - %20 pay Birhan Vatansever 22 Önlibero Bandırmaspor Kiralık Doğan Can Davas 21 On Numara Bandırmaspor Bedelsiz Ahmet Sivri 20 Santrafor Sancaktepe FK Kiralık Mutlu Aksu Doğan 19 Orta saha sol Kocaelispor Kiralık Emirhan Civelek 19 Sağ Bek Kayserispor Kiralık Metehan Mertöz 20 Orta saha sol Eyüpspor Kiralık Batuhan Tekin 20 Sol Bek Hekimoğlu Trabzon Kiralık

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