Galatasaray 2019-20 Transfer Raporu
Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosu şu şekilde oluştu.03 Eylül 2019 Salı 11:49
Son şampiyon Galatasaray, otoritelere göre ligimizin çok üstünde bir kadro kurdu. Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, buna uygun bir kadro kurmayı başardı. İşte tam listesi..
GELENLER
Radamel Falcao 33 Santrafor Monaco Bedelsiz
Mario Lemina 26 Önlibero Southampton 1,00 mil. € - Kiralık
Jean Michael Seri 27 Merkez orta saha Fulham 1,50 mil. € - Kiralık
Steven Nzonzi 30 Önlibero AS Roma 500 bin € - Kiralık
Florin Andone 26 Santrafor Brighton & Hove Albion 700 bin € - Kiralık
Ryan Babel 32 Sol Kanat Fulham Bedelsiz
Emre Mor 22 Sağ Kanat Celta Vigo 600 bin € - Kiralık
Christian Luyindama 25 Stoper Standard Liège 5,00 mil. €
Jimmy Durmaz 30 Sağ Kanat Toulouse Bedelsiz
Taylan Antalyalı 24 Merkez orta saha BB Erzurumspor Bedelsiz
Okan Kocuk 23 Kaleci Bursaspor Bedelsiz
Adem Büyük 31 Sol Kanat Yeni Malatyaspor Bedelsiz
Şener Özbayraklı 29 Sağ Bek Fenerbahçe Bedelsiz
Valentine Ozornwafor 20 Stoper Enyimba Aba 300 bin €
GİDENLER
Fernando 31 Önlibero Sevilla 4,50 mil. €
Mbaye Diagne 27 Santrafor Club Brugge 3,35 mil. € - Kiralık
Kostas Mitroglou 31 Santrafor PSV Eindhoven 1,25 mil. € - Kiralık
Valentine Ozornwafor 20 Stoper UD Almeria 200 bin € - Kiralık
Eren Derdiyok 31 Santrafor Göztepe Bedelsiz
Sinan Gümüş 25 Sağ Kanat Genoa Bedelsiz
Muğdat Celik 29 Santrafor Gazişehir Bedelsiz
İsmail Çipe 24 Kaleci Kayserispor 25 bin € - Kiralık
Recep Gül 18 Sağ Kanat KVC Westerlo Kiralık
Ali Yavuz Kol 18 Santrafor Tarsus İdman Yurdu Kiralık
Çekdar Orhan 21 On Numara Akhisarspor 100 bin € - %20 pay
Birhan Vatansever 22 Önlibero Bandırmaspor Kiralık
Doğan Can Davas 21 On Numara Bandırmaspor Bedelsiz
Ahmet Sivri 20 Santrafor Sancaktepe FK Kiralık
Mutlu Aksu Doğan 19 Orta saha sol Kocaelispor Kiralık
Emirhan Civelek 19 Sağ Bek Kayserispor Kiralık
Metehan Mertöz 20 Orta saha sol Eyüpspor Kiralık
Batuhan Tekin 20 Sol Bek Hekimoğlu Trabzon Kiralık
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