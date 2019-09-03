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Galatasaray 2019-20 Transfer Raporu

Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosu şu şekilde oluştu.

03 Eylül 2019 Salı 11:49
Galatasaray 2019-20 Transfer Raporu

Son şampiyon Galatasaray, otoritelere göre ligimizin çok üstünde bir kadro kurdu. Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, buna uygun bir kadro kurmayı başardı. İşte tam listesi..

GELENLER

Radamel Falcao 33 Santrafor Monaco Bedelsiz

Mario Lemina 26 Önlibero Southampton 1,00 mil. € - Kiralık

Jean Michael Seri 27 Merkez orta saha Fulham 1,50 mil. € - Kiralık

Steven Nzonzi 30 Önlibero AS Roma 500 bin € - Kiralık

Florin Andone 26 Santrafor Brighton & Hove Albion 700 bin € - Kiralık

Ryan Babel 32 Sol Kanat Fulham Bedelsiz

Emre Mor 22 Sağ Kanat Celta Vigo 600 bin € - Kiralık

Christian Luyindama 25 Stoper Standard Liège 5,00 mil. €

Jimmy Durmaz 30 Sağ Kanat Toulouse Bedelsiz

Taylan Antalyalı 24 Merkez orta saha BB Erzurumspor Bedelsiz

Okan Kocuk 23 Kaleci Bursaspor Bedelsiz

Adem Büyük 31 Sol Kanat Yeni Malatyaspor Bedelsiz

Şener Özbayraklı 29 Sağ Bek Fenerbahçe Bedelsiz

Valentine Ozornwafor 20 Stoper Enyimba Aba 300 bin €

GİDENLER

Fernando 31 Önlibero Sevilla 4,50 mil. €

Mbaye Diagne 27 Santrafor Club Brugge 3,35 mil. € - Kiralık

Kostas Mitroglou 31 Santrafor PSV Eindhoven 1,25 mil. € - Kiralık

Valentine Ozornwafor 20 Stoper UD Almeria 200 bin € - Kiralık

Eren Derdiyok 31 Santrafor Göztepe Bedelsiz

Sinan Gümüş 25 Sağ Kanat Genoa Bedelsiz

Muğdat Celik 29 Santrafor Gazişehir Bedelsiz

İsmail Çipe 24 Kaleci Kayserispor 25 bin € - Kiralık

Recep Gül 18 Sağ Kanat KVC Westerlo Kiralık

Ali Yavuz Kol 18 Santrafor Tarsus İdman Yurdu Kiralık

Çekdar Orhan 21 On Numara Akhisarspor 100 bin € - %20 pay

Birhan Vatansever 22 Önlibero Bandırmaspor Kiralık

Doğan Can Davas 21 On Numara Bandırmaspor Bedelsiz

Ahmet Sivri 20 Santrafor Sancaktepe FK Kiralık

Mutlu Aksu Doğan 19 Orta saha sol Kocaelispor Kiralık

Emirhan Civelek 19 Sağ Bek Kayserispor Kiralık

Metehan Mertöz 20 Orta saha sol Eyüpspor Kiralık

Batuhan Tekin 20 Sol Bek Hekimoğlu Trabzon Kiralık

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:49
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. Kocaeli
  4. Kayseri
  5. Erzurum
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