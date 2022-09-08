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Spor Galatasaray, 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Galatasaray, 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 23:46:00 -
Galatasaray, 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol orta saha Juan Mata'yı 1+1 yıllığına kadrosuna ekledi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 900 bin avro ücret ödenecektir." denildi.

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