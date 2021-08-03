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Spor

Galatasaray 10 numarasını buldu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Morutan transferinden maliyetini nedeniyle vazgeçildiğini açıklamıştı. Sarı kırmızılıların 10 numara bölgesi için yeni bir yıldız adayı ile temasa geçtiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 11:46:00 -
Galatasaray 10 numarasını buldu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Morutan transferinden maliyetini nedeniyle vazgeçildiğini açıklamıştı. Sarı kırmızılıların 10 numara bölgesi için yeni bir yıldız adayı ile temasa geçtiği iddia edildi. Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Romanya'nın FCSB kulübünden Morutan için nabzı yoklamış yüksek maliyetinden dolayı bu transferden vazgeçmişti. Sarı kırmızılılar 10 numara mevkisi için alternatif isimlere yöneldi.

Morutan transferi için sıcak temaslar kuran Galatasaray, FCSB Başkanı Gigi Becali'nin bonservis bedeli için 10 milyon eurodan aşağı düşmemesi G.Saray'ı bu transferi rafa kaldırmasına neden oldu. Sarı kırmızılılar transferde B planına geçti. 10 numara mevkisi için Terim'in yeni hedefi Brezilyalı yıldız oyuncu Claudinho oldu.

Brezilyalı yıldız için kulübü Bragantinolu idarecilerle temas haline geçildiği ve kulübün de karar verme aşamasında olduğu bildirildi. Başkan Elmas'ın Falcao ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını söylemesinin ardından bu iki yıldızın maaş maliyeti Claudinho transferinde kullanılacak.

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