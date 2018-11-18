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Galataport Projesi uluslararası arenada

Doğuş Grubu’nun Bilgili Holding ortaklığı ile yürüttüğü Galataport Projesi, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen ve 9 bin katılımcının yer aldığı MAPIC 2018 fuarında yer aldı.

18 Kasım 2018 Pazar 14:37
Galataport Projesi uluslararası arenada

Doğuş Grubu’nun Bilgili Holding ortaklığı ile yürüttüğü Galataport Projesi, perakende ve yatırım sektörünün dünyaca ünlü en fuarlarından MAPIC 2018’e Türkiye’den katılan tek yatırımcı oldu. Fransa’nın Cannes şehrinde 80 ülkeden 9 bine yakın katılımcıyı, 2 bini aşkın markayı buluşturan fuarda projenin detayları paylaşıldı. Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas, “MAPIC 2018’de hem İstanbul’u hem de projemizi tanıtma imkânı bulduklarını kaydetti. Tavas, “Cannes’da pek çok yerli ve yabancı marka ile görüşme yaptık. Galataport, yaptığımız görüşmelerde büyük ilgi gördü” dedi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:37
  1. İstanbul
  2. MAPIC 2018
  3. Doğuş Grubu
  4. Bilgili Holding
  5. Galataport Projesi
  6. Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas

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