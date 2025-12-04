  • İSTANBUL
Galata Kulesi’nde savaş mağduru engellilere dikkat çeken anlamlı gösterim

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Galata Kulesi’nde savaş mağduru engellilere dikkat çeken anlamlı gösterim

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Türkiye Beyazay Derneği, savaşlar nedeniyle engelli hale gelen çocukların ve sivillerin yaşadıklarını konu alan özel bir video çalışmasını Galata Kulesi’nin yüzeyine yansıttı.

Tarihi kuleyi bir farkındalık platformuna dönüştüren etkinlikte, çatışmaların geride bıraktığı insani dramlar ve engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar çarpıcı görüntülerle aktarıldı.

Dernek, bu görsel sunumla hem savaş mağdurlarının sesi olmayı hem de engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç oluşturmayı amaçladı.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kuleye, savaşlar sonrasında engelli kalan çocukların ve sivillerin anlatıldığı video ile "Savaş nerede olursa olsun, ardında sadece yıkım bırakır. Yıkılan sadece şehirler değildir. Hayaller yıkılır, bedenler sakatlanır, hayatlar yarım kalır. Her savaş, ardında binlerce engelli bırakır. Biz diyoruz ki savaşları engelleyin, engelli kalmayalım." yazısı yansıtıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Özkan, buradaki konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamında derin izler bırakan bir gerçeği yeniden hatırlatma fırsatı sunduğunu söyledi.

Savaşlar ve çatışmaların özellikle çocukların hayatında geri dönüşü olmayan bedensel ve ruhsal kayıplara yol açtığını vurgulayan Özkan, toplumun geleceğini oluşturan nesillerin yaşam kalitesini derinden etkilediğini belirtti.

Özkan, bu nedenle engelliliğin yalnızca bireylerin değil, insanlığın ortak sorumluluğu olarak ele alınması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Beyazay olarak 3 Aralık vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz ki barış en büyük korunma, farkındalık ise en güçlü dayanışmadır. Toplumun her kesimini, engellilik konusundaki duyarlılığı artırmaya, birlikte yaşama kültürünü oluşturmaya, savaşların ortaya çıkardığı bu kalıcı etkileri görmeye ve görünür kılmaya davet ediyoruz."

Gösterimi ilgiyle izleyen vatandaşlar ile turistler kule önünde cep telefonuyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

