Galata Kulesi'nde korkunç olay! Genç kadın kuleye çıkıp kendini boşluğa bıraktı
Yerel

Galata Kulesi’nde korkunç olay! Genç kadın kuleye çıkıp kendini boşluğa bıraktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galata Kulesi’nde korkunç olay! Genç kadın kuleye çıkıp kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'un simge yapılarından Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi, öğle saatlerinde kan donduran bir intihar olayına sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında kuleye çıkan yaklaşık 30 yaşlarındaki E.S., çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında kendini aşağı bıraktı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında kuleye çıkan 30 yaşlarındaki E.S., henüz bilinmeyen bir nedenle kendini aşağı bıraktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

