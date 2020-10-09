Galata Kulesi yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İstanbul’un düşman işgalinden kurtulduğu 6 Ekim 1923’ün yıl dönümünde video mapping ve ışık gösterisi eşliğinde gerçekleştirilen törenle ziyarete açılan kuleyi ilk gün çok sayıda kişi ziyaret etti. Müze, kalıcı ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırılan kuleye gelen misafirler, İstanbul manzarasını doyasıya izledi. Nostaljik tramvay görünümünde tasarlanan gişeden Müze Kart alan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske kontrolü ve ateş ölçümünün ardından sırayla içeri alınan vatandaşlar, müzeyi gezmeye asansörle çıktıkları en üst kattan başladı. Galata Kulesi Sorumlusu Hasan Karakaya, yaklaşık 90 günlük restorasyonun ardından açılan yapının sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebildiğini söyledi. Karakaya, ilk birkaç saat içinde 500’den fazla kişinin Galata Kulesi’ne geldiğini, talepler doğrultusunda ziyaret saatlerinin uzatılarak, müzenin gece de açık olmasını değerlendirdiklerini ifade etti.

Yeni çehresine kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kulenin açılışını İstanbul’un kurtuluş günü olarak belirlenen 6 Ekim gibi özel bir günde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cazibe değil kültür merkezi

Ersoy, kulenin bir önceki restorasyonunun 1967’de tamamlandığına işaret ederek, “O zaman kule, çok farklı bir işlevle sınıflandırılmıştı. Yeme, içme ve eğlence ağırlıklı bir işleve sahipti ve günümüz açısından da kabul edilebilir bir işleve sahip değildi” dedi. Bakanlık olarak yapının İstanbul’un cazibe noktası olduğunu da göz önünde tuttuklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti: “Yapının işlevini müze, kalıcı ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık ve bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul’un diğer değerli kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak da kullanılacak. İçindeki müzeyi, kuleden baktığınız zaman İstanbul’un gözlemleyebildiğiniz değerli binalarını, noktalarını ayrıca detaylı olarak tanıtan bir müze olarak planladık. İstanbul’un tarihi çok çok eski. Kulenin içinde aynı zamanda İstanbul’un o eski tarihinden itibaren Cumhuriyet tarihine kadar gelişini de gösteren bir sergi alanı da var.”

Sergiler düzenlenecek

Bakan Ersoy, kulede ayrıca İstanbul’un ve Türkiye’nin anlamlı günlerinin tanıtılacağı, belgelendirileceği geçici bir sergi alanının da yer alacağını aktararak, “Bugün mesela 6 Ekim, bu hafta İstanbul’un kurtuluşuyla ilgili bir sergi, daha 29 Ekim’le, 10 Kasım’la ve 29 Mayıs gibi daha birçok İstanbul ve Türkiyemizin özel günlerinin anlam ve önemini anlatan sergileri halkımızla buluşturacağız” diye konuştu.