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Gündem Galata Kulesi yalanı ile ahlaksız siyaset! 'Ortaya kocaman bir yalan atın'
Gündem

Galata Kulesi yalanı ile ahlaksız siyaset! 'Ortaya kocaman bir yalan atın'

CHP yandaşı medya, Galata Kulesine giriş fiyatının 30 TL'den 100 TL'ye çıkartıldığı yalanını ortaya attı. Onlara inanan sürü kitlesi ise sosyal medyada yalanı yaymak için adeta birbiri ile yarıştı. İşin doğrusunu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ortaya çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 20:48:00 - 2021-07-04 20:51:01
Galata Kulesi yalanı ile ahlaksız siyaset! 'Ortaya kocaman bir yalan atın'

 Yeniakit.com.tr 

Yalansız günleri geçmeyen muhalif medya, ahlaksızca AK Parti iktidarına saldırmaya devam ediyor. Bu kez de Galata Kulesi yalanıyla ortaya çıkan Tele 1, Birgün, Yol Tv, Sol Tv ve Cumhuriyet paçavraları, kuleye giriş fiyatının 30 TL'den 100 TL'ye yükseltiği iddiasını ortaya attı.

Sürü kitleleri, yalanı sosyal medyada yaydı!

Sol medyanın sürü kitlesi yalan haberi yaymak için sosyal medyada birbiri ile yarıştı.

Gerçek bakanlık tarafından açıklandı

Yalan haberden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir." ifadeleri kullanıldı.

Yalanda birbiri ile yarışan ahlaksız medya! Fitne çabaları ellerinde patladı
Yalanda birbiri ile yarışan ahlaksız medya! Fitne çabaları ellerinde patladı

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Yalanda birbiri ile yarışan ahlaksız medya! Fitne çabaları ellerinde patladı

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