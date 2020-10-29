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Aktüel Galata Kulesi, Cumhuriyet Bayramı'nda iki farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı
Aktüel

Galata Kulesi, Cumhuriyet Bayramı'nda iki farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:27:57 -
Galata Kulesi, Cumhuriyet Bayramı'nda iki farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyaretçileriyle buluşan Galata Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda iki farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Patara Antik Kenti'nde Cumhuriyetin 97'inci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri", Antalyalıların yanı sıra Galata Kulesi'nde de canlı olarak sanatseverlerle buluştu.

Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde, mapping gösterileriyle birlikte kuleye yansıtılan konsere, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne aldı.

- "Az Bilinen Fotoğraflarla Milli Mücadele Sergisi" açıldı

İstanbul'un önemli tarihi mekanları arasında yer alan Galata Kulesi'nde aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'na özel "Az Bilinen Fotoğraflar ile Milli Mücadele Sergisi" ziyarete açıldı.

Milli Mücadele'nin görsellerle anlatılmaya çalışıldığı sergide, Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet'in ilanına kadar uzanan sürecin özel seçkiden oluşan 39 fotoğrafı yer alıyor.

Sergide ayrıca Milli Mücadele'nin askeri ve siyasi yönü ile işgal altında yaşanan gündelik hayata dair unsurlar da yansıtılıyor. Cam negatiften basılan fotoğrafların bazıları ilk kez meraklılarıyla buluşuyor.

Sunulan fotoğrafların sekizi Türk Tarih Kurumu arşivinden olmakta birlikte geri kalanı Cumhuriyet Müzesi arşivinden alındı.

Sergi, 9 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.









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