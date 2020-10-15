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Kültür - Sanat Galata Kulesi bir haftada 15 bin ziyaretçi ağırladı
Kültür - Sanat

Galata Kulesi bir haftada 15 bin ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan restorasyon sonrası kapılarını bir hafta önce yeniden açan tarihi Galata Kulesi bir haftada toplam 15 bin 685 kişiyi ağırladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:55:00 -
Galata Kulesi bir haftada 15 bin ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un geçen hafta açılışını yaptığı tarihi Kule, uygulanan sıkı salgın önlemlerine rağmen ziyaretçi akınına uğruyor. Restorasyon sonrası kapılarını yeniden açan tarihi Galata Kulesi’ni bir haftada 15 bin 685 kişi ziyaret etti. Cenevizlilerden Osmanlı’ya tarihin derin izlerini günümüze yansıtan dünyanın en eski kulelerinden 15 asırlık Galata Kulesi’ni Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan açılışın ertesi günü 1687 kişi gezdi. İstanbul’un seyir terası olarak nitelendirilen ve Müzekart ile ziyaret edilebilen Galata Kulesi’nden cumartesi günü 3 bin 225, pazar günü de 3 bin 158 kişi İstanbul’u izledi. Lokanta, restoran gibi eklentilerin kaldırıldığı, müzeye dönüştürülen Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyonu ile yepyeni bir düzenlemeye kavuştu. Geçmişten günümüze misafirlerini sergi alanıyla tarihi bir yolculuğa çıkaran Kule’ye ziyaretçiler Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontrollü olarak kabul ediliyor. Galata Kulesi’nde salgın sonrası günlük ziyaretçi rakamlarının 4 binleri geçmesi bekleniyor.

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