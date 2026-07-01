Galata Köprüsü'nde bakım mesaisi: 3 saat trafiğe kapalı olacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da ulaşımın kritik noktalarından Yeni Galata Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 01.30 - 04.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yeni Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle köprünün geçici süreyle ulaşıma kapatılacağını duyurdu.
İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü 01.30 - 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.
Halkın belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi.