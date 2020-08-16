Galaksimize benzer yeni bir galaksi keşfedildi
Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu dünyadan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta olan Samanyolu benzeri yeni bir galaksi keşfettiklerini açıkladı.
Bilim insanları, Atacama Large Milimeter Array teleskoplarını kullanarak yürüttükleri bir çalışma sonucu, dünyaya 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan Samanyolu benzeri yeni bir galaksi keşfettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, keşfedilen yeni galaksiye 'SPT0418-47' ismi verildiği bildirildi.
SPT0418-47 ismi verilen yeni galaksi üzerinde çeşitli araştırmalar gerçekleştiren gökbilimciler, yeni galaksinin dünyaya oldukça benzer özellikler taşıdığını belirtti.
Söz konusu çalışma dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'de yayınlandı.