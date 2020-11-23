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Aktüel Gala Gölü'nde kaçak avcılığa izin verilmeyecek
Aktüel

Gala Gölü'nde kaçak avcılığa izin verilmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:02:09 -
Gala Gölü'nde kaçak avcılığa izin verilmeyecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de yer alan, dünyanın önemli sulak alanlarından Gala Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele artırılacak.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ve Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Gala Gölü'nde kaçak avcılığa yönelik tedbirlerle ilgili incelemede bulundu.

Güngör ve Göktaş, kaçak avcılığa yönelik alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Gala Gölü'nde kaça avcılığa geçit verilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Yerinde inceleme yapan heyet, en önemli milli servetlerimizden olan ve binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Gala Gölü'ne ve kuş türlerine zarar veren kaçak avcılık yapan tüm kişi ve yapılarla etkin mücadele edilmesi noktasında önemli kararlar aldı." ifadesi kullanıldı.

- Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor.

Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

Gala Gölü Milli Parkı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.



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