GAİB’in E-İhracat eğitimi Güneydoğu turunda

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından, birliğin temsilciliği bulunan bölge illerine yönelik düzenlenen Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat eğitiminde sıranın Mardin ve Şanlıurfa’da olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Rekabet gücüne giden yolda en büyük ihtiyacımız dijital dünyanın aralıksız dönüşümüne uyum sağlamaktır. Bu doğrultuda ihracatçımıza rehber eğitimler düzenliyoruz” dedi.

GAİB organizasyonu, Mardin ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları İşbirliğinde; ihracatçılara yönelik E-Ticaret, E-ihracat ve Dijital Dönüşüm eğitim seminerleri düzenlenecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ihracatçıların yeni uygulamalarla ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, dijital dönüşüm süreçlerini başlatabilmeleri için düzenlenen eğitim seminerlerine ilginin yoğun olmasını beklediklerini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “İlkini Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz, daha sonra Diyarbakır’da düzenlediğimiz Dijital Dönüşüm, E-İhracat ve E-Ticaret Eğitimlerimizi bu kez de Mardin ve Şanlıurfa illerinde Ticaret ve Sanayi Odalarıyla işbirliği ile yaparak sürdürüyoruz. Rekabet gücüne giden yolda en büyük ihtiyacımız dijital dünyanın aralıksız dönüşümüne uyum sağlamaktır. Uyum sürecinde firmalarımıza rehberlik edecek nitelikteki bu tarz eğitimlere GAİB olarak öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Dijital dönüşüme hızla uyum sağlanması gereken bugünlerde, bu uyum sürecini geliştirmek için neler yapabiliriz ve iş dünyasının aktörleri olarak mental açıdan kendimizi nasıl hazırlarız diye sorgularken bunun ancak şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz eğitimlerden geçtiğini görüyoruz. Amacımız, değerli katılımcıların Dijital Dönüşüm konusunda farkındalıklarını arttırmak, kendi iş yapış modelleri içerisinde dijital varlıklarının tespitini yapmalarını sağlamak, doğru soruları sorarak, aldıkları cevaplar ile dijital dönüşüm yolculuğunda başarı veya başarısızlıkları tesadüflere bırakmamak. Umarız etkinlik sonunda amacımıza ulaşır ve katılımcılardan olumlu dönüşler alırız. Katılımcıların bizlere geri bildirimlerini çok önemsiyoruz ve bu dönüşlere istinaden planlama yapıyoruz. Bu eğitimler onlara farklı imkanlar ve fırsatların yolunu açacaktır” dedi

Mardin ve Şanlıurfa dijital dönüşüme hazırlanıyor

GAİB tarafından geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm, E-İhracat ve E-Ticaret Eğitim seminerleri 26-29 Haziran 2019 tarihleri arasında Mardin ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Mardin’de 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde özel bir otelde; Şanlıurfa’da ise 27-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilecek olan eğitim seminerlerine ilginin yoğun olması bekleniyor. Seminerlere konuşmacı olarak TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, 4ARC CMO’su Yetkin Şekeroğlu, 4ARC CEO’su Murat ÇELİK, Eres Medya CEO’su Yılmaz ERES, E-Ticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Erdemi, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin Özgen katılacak. Eğitime katılımın ücretsiz olduğu ve eğitim almak isteyen ilgililerin https://www.gaib.org.tr/forms/mardin/basvuru.htm adresinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerektiği açıklandı. Eğitim sonunda ise katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecek.