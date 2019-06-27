GAİB tarafından Şanlıurfa’da Dijital Dönüşüm semineri

İhracat ve E-Ticaret Eğitim seminerleri veriliyor. İki gün sürecek seminerin açılışını GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ve Şutso Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu yaptı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenen seminerde katılımcılara iki gün boyunca Dijital Dönüşüm, E-İhracat ve E-Ticaret Eğitimi konularında bilgiler verilecek.

“Dijital dönüşüm dünyanın kaçınılmaz bir gerçeği”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci,” Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak farkındalık oluşturup Dijital Dönüşüm, E Ticaret ve E İhracat eğitimlerimizle üyelerimizin ve bir çok kesimin yeni uygulamaları kullanması için çalışıyoruz. Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin’in ardından bu gün Şanlıurfa’da düzenlediğimiz bu eğitim programına önümüzdeki süreçlerde daha fazla katılım bekliyoruz. Biz burada isterdik ki katılım biraz daha fazla olsun ama hiç önemli değil. Bugün ilk kez düzenliyoruz ve eğitimlerimizin sürekliliğini sağlayacağız. Bizler bundan sonra dijital dönüşümün gerçeğine inanmak zorundayız. Dijital dönüşüm dünyanın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bu anlamda gelişmelere karşı hepimiz duyarlı olmak zorundayız. Şanlıurfa’da iki gün boyunca yapacağımız eğitimlerde yakmak istediğimiz küçük bir kıvılcım. Bunu bir ateşleyebilirsek bundan sonrası inşallah daha kolay olacak.İki gün boyunca konularının uzmanı 6 arkadaşımız size dijital dönüşümle ilgili çok önemli bilgiler verecekler, çok değişik sunumları yapacaklar. Bunun devamında eğitim tarafı daha ağır olan programlar olacak. Diğer programlara sizleri mutlaka bekliyoruz. Bir de sizden ricamız bugün ve yarın yapılacak programlarla ilgili lütfen görüşlerinizi bize bildirin. Konu ile ilgili geri dönüşlerinizi özellikle rica ediyoruz çünkü bundan sonraki eğitimlerde bunlar bize ışık tutacaktır” ifadelerine yer verdi.

Seminer alanındaki uzmanlar tarafından veriliyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm, E-İhracat ve E-Ticaret Eğitim seminerlerine konuşmacı olarakTOBB E-Ticaret Temsilcisi Başkan Yrd. Merter Özdemir, 4ARC CMO’su Yetkin Şekeroğlu, 4ARC CEO’su Murat Çelik, Eres Medya CEO’su Yılmaz Eres, E-Ticaret Merkez Genel Müdürü Mehmet Erdemi, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin Özgen katılıyor.

"Geleceğimiz için atmamız gereken en önemli adımlardan biri"

Programla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "İlkini Gaziantep’te yaptığımız, sonrasında Diyarbakır’da, dün Mardin’de, bugün de Şanlıurfa’da dijital dönüşümde farkındalıkla ilgili bir programımız var. Bu E-Ticaretin, E- İhracatın, Dijital Dönüşümün önemini öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu konularla ilgili üyelerimize, halkımıza bilgi vermek istiyoruz. Bu programlar devam edecek.Dün de Mardin’de belirttiğim gibi bundan sonraki aşama biz kendi birliğimizde dijital dönüşümle ilgili E-Ticaret uzmanları yetiştirmek üzere bir sertifika programı hazırlayacağız. Bunu da sonrasında bütün üyelerimizin ve bölgemizin hizmetine sunacağız. Bu programlar her zaman için devam edecek. Burada önemli olan şey bu Dijital Dönüşümde insanların bunu fark etmesi ve buna karşı koymaması. Konuyla ilgili biz inatla eğitimlerimizi ve programlarımızı devam ettireceğiz.Halkımızdan daha fazla katılım bekliyoruz. Bu tamamen kendileri için yapılmış bir programdır ve bu ülkemiz için, kendi ekonomik geleceğimiz için atmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesidir. Programlarda sadece üyelerin değil sivil toplum kuruluşlarının da biraz hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Bu hakikaten çok önemli. Eğitim bizim yapabileceğimiz en doğru işlerden bir tanesi. Bu işe önem vermemiz lazım. Herkse katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

"Eğitimlere sürekli devam edeceğiz"

Şutso Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu ise, “ GAİB Başkanı ve çalışanlarına Şanlıurfa için böyle bir eğitimi, böyle bir hizmeti getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun en büyük eksikliklerinden biri bu ihracat kültürünüzün olmaması, bu tür ihracat kültürünü de bu tür eğitimlerle kapatıp ekonomimize daha fazla katkı sağlamak için bu girişimlere devam edeceğiz. Bu gün katılımımız detaylı olmadı ama bunu biraz kitlelere yayarak, peşini bırakmadan bu eğitimlerimize sürekli devam edeceğiz” diye konuştu.