Gagauz Özerk Yeri’nden Kovid-19 ile mücadelede Türkiye’ye yardım çağrısı

KOMRAT (AA) - DMITRI CHIRCIU/ALİ CURA - Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık uzmanlarına ihtiyaç duyduklarını, Türkiye’den bu konuda yardım talebinde bulunduklarını söyledi.

Vlah, Gagauz Özerk Yeri’ndeki Kovid-19 durumuna dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bölgede, nisan başında durumun kötüleşmeye başladığına dikkati çeken Vlah, salgına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı.

Moldova’da 17 Mart ile 15 Mayıs arasında olağanüstü hal ilan edildiğini anımsatan Vlah, "İlan edilen OHAL ve attığımız adımlar salgının yayılmasını önlese de bu sorunu kökten çözemedi." dedi.

Moldova’nın güney bölgesinin haziran başında salgın merkezi haline geldiğini belirten Vlah, sahip bulundukları imkanların kısıtlı olduğuna dikkati çekti.

"Var olan imkanlarımız durumu düzeltmek için yeterli değil." diyen Vlah, hastanelerin dolu olduğunu ve Kovid-19’la mücadelede sağlık uzmanlarına ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Vlah, "Sağlık personelinin yetersiz olması, en büyük sorunumuzdur. Yaklaşık 200 sağlık çalışanı virüse yakalandı. Çalışanlar, iyileşir iyileşmez çalışmaya başlıyor. Enfeksiyon doktorlarına ve hemşirelere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Türkiye’den bu konuda yardım talebinde bulunduklarını dile getiren Vlah, "Türk yönetimine sağlık uzmanlarını Gagauzya'ya göndermesi için mektup yazdık. Doktorların, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecinde yardımlarını bekliyoruz." dedi.

Hastanelerde tıbbi malzemenin eksik olduğunu da belirten Vlah, defibrilatör, solunum cihazı, taşınabilir röntgen cihazı, oksijen konsantratörleri, dezenfekte makinesi ve taşınabilir ultrasonografi makinesine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

- "Türkiye, salgınla mücadelede yalnız bırakmadı"

Türkiye’nin Gagauz halkına sürekli destek verdiğini vurgulayan Vlah, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gagauz Özerk Yeri’nde birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

"Türkiye, bizleri salgınla mücadelede yalnız bırakmadı.” ifadelerini kullanan Vlah, TİKA ile Türk Kızılay’ın gıda ve tıbbi malzeme yardımı yaptığını hatırlattı.

Başkan Vlah, "Türkiye, bu zor dönemde, Moldova ve Gagauz Özerk Yeri ile ilişkilerde güvenilir ve tutarlı olduğunu kanıtlıyor. Elbette, bu kardeş desteğine değer veriyoruz." diye konuştu.

- "Türk iş insanlarına yatırım projelerini sunmaya hazırız"

Gagauz ve Türk halkları arasında kardeşlik bağı olduğunun altını çizen Vlah, Moldova ile Türkiye arasında köprü vazifesini üstlenmekten memnuniyet duyduklarını da dile getirdi.

Vlah, "İlişkilerin derinleşmesi ve daha da geliştirilmesi ile ilgiliyiz. Türk iş insanlarına birçok yatırım projesi sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.



