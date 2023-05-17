Gaffar Okan suikastına ilişkin tokat gibi anlatım! Hala anlayamadınız mı?
HÜDA PAR'ı Hizbullah ile ilişkilendirip Gaffar Okan'ı şehit etmekle suçlayanlara sosyal medyada tokat gibi bir cevap geldi.
Sosyal medyada bir sokak röportajında HÜDA PAR düşmanlığı güden kadına tokat gibi cevap verildi.
Röportajda konuşan kadın, Gaffar Okan'ın katilinin HÜDA PAR olduğunu söyledi.
Röportaja katılan AK Partili Ahmet Şanlı kadına Gaffar Okan cinayetini tane tane şöyle anlattı:
Dönemin Jitemi talimatı veriyor. "Gaffar Okan PKK'ya yardım ediyor" diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza 15 Temmuz'da suikast yapmaya çalışan TİM'den 34 kişi, Hizbullah'a kayıtlı silahlarla Gaffar Okan'ı katlediyorlar. Olaylar yatıştırılana kadar ekibi Irak'a gönderiyorlar. Ardından Diyarbakır'a getiriyorlar. Sonra da Malatya'ya uçakla götürülürken suiakstla uçakları düşürülüyor. 34 kişilik timin içinde bulunduğu uçak kazası o işte.
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