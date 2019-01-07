0553 313 94 23

Gabon'daki darbeci komutanlar yakalandı

Gabon'da dün akşam saatlerinde başarısız olan darbe girişiminde, darbenin lideri teğmen Kelly Ondo Obiang yakalandı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:42
Gabon'daki darbeci komutanlar yakalandı

Gabon'da gerçekleşen başarısız darbe girişiminde kaçan darbenin lideri yakalandı.

Hükümet sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen ve önlenen darbe girişimine öncülük eden teğmen Kelly Ondo Obiang ve kaçan beş darbeci yakalandı.

Teğmen Kelly Ondo Obiang sabah saatlerinde ulusal radyoyu ele geçirip darbe bildirgesinde Devlet Başkanı Ali Bongo'nun başkanlık için uygun olmadığını söylemişti. Darbenin dört işbirlikçisi radyo istasyonunda yakalanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:42
  1. Gabon
  2. Gabon darbe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Viyolonsel sanatçısı Hyunah Park, İDSO ile konser verecek
    1. Viyolonsel sanatçısı Hyunah Park, İDSO..
    2. Bolu'da yarın okullar tatil mi 8 Ocak..
    3. ABD'nin Irak oyunu! Üssü istediler
    4. GÜNCELLEME - Adana'daki uyuşturucu..
    5. Muğla'da karla mücadele çalışması
    6. Kulak ağrısı çeken çocuğa süt vermek..
    7. iPhone kullananlar dikkat! Fişi..
    8. TKP'den CHP'ye 'sosyal demokrat'..
    9. İYİ Parti'den Adıyaman açıklaması!
    10. Rus Donanmasına ait gemi Çanakkale..
    11. Çin ve ABD arasında kritik görüşme!
    12. Ankara'da yarın (8 ocak salı) okullar..
    13. Gabon'daki darbeci komutanlar yakalandı
    14. Kadir Doğulu'dan tasavvuf açıklaması:..
    15. Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes..
    16. Küstah ABD'li Ankara'da! "Bolton'a o..
    17. İsrail'den skandal karar! Fonlar..
    18. TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Enes Kanter..
    19. Maduro'dan Ulusal Meclise gözdağı!
    20. Konya'da yarın (8 ocak salı) okullar..
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!