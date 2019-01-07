Gabon'daki darbeci komutanlar yakalandı

Gabon'da gerçekleşen başarısız darbe girişiminde kaçan darbenin lideri yakalandı.

Hükümet sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen ve önlenen darbe girişimine öncülük eden teğmen Kelly Ondo Obiang ve kaçan beş darbeci yakalandı.



Teğmen Kelly Ondo Obiang sabah saatlerinde ulusal radyoyu ele geçirip darbe bildirgesinde Devlet Başkanı Ali Bongo'nun başkanlık için uygun olmadığını söylemişti. Darbenin dört işbirlikçisi radyo istasyonunda yakalanmıştı.