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Gündem Gabar Dağı'nda petrol çıktı! Valilikten heyecanlandıran açıklama
Gündem

Gabar Dağı'nda petrol çıktı! Valilikten heyecanlandıran açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-26 22:58:00 -
Gabar Dağı'nda petrol çıktı! Valilikten heyecanlandıran açıklama

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı'nda çıkan petrolle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda petrolün de görüntüsüne yer verildi.

Şırnak Valiliği petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili paylaşım yaptı.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Üretim testleri devam ediyor

Çalışmalar kapsamında 21 Nolu petrol arama kuyusunda yoğun bir petrol çıktığı vurgulanan paylaşımda, bölgede çalışmaların hızla yürütüldüğü ve petrol kuyusuyla ilgili üretim testlerinin devam ettiği ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.

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