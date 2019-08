G7’nin sefasını First Lady’ler sürüyor

Fransa’nın Biarritz G7 Zirvesi kapsamında dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin liderleri bir araya gelirken, eşleri de Bask kültürüyle ilgili etkinliklere katıldı.

Fransa’nın Biarritz şehrinde dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi, devam ediyor. G7 kapsamında ülke liderleri resmi temaslarda bulunurken, eşleri de Fransa First Lady’siBrigitte Macron’un önderliğinde kültürel etkinliklere katılıyor. Bask kültürünün hakim olduğu Biarritz şehrinde yerel kültürü tanıma imkanı bulan First Lady’ler, folklor dansları izleyip, dünyaca ünlü espelette biberlerinin yetiştirildiği bir tarlayı ziyaret etti. Ardından kilise ziyaretinde bulunan First Lady’ler, bölge halkının yüzyıllarca kulaktan kulağa günümüze ulaştırdığı ilahileri dinledi.