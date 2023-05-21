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Dünya G7’den Çin’e Sincan çağrısı
Dünya

G7’den Çin’e Sincan çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-05-21 07:25:00 -
G7’den Çin’e Sincan çağrısı

G7 liderleri yayımladıkları ortak bildiride, Çin yönetimine Sincan’daki faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde G7 liderleri Çin’in Sincan’daki müdahalelerine yönelik çağrıda bulundu. Yayımlanan ortak bildiride “Sincan ve Tibet’in uzak batı bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerimizi dile getiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

G7 liderlerinin Çin’e yönelik yaptığı açıklamalarının ardından Pekin’den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, G7 Liderler Zirvesi’ndeki Çin’e yönelik yaklaşımlarının hiçbir şekilde uluslararası güvenilirliği olmadığı ve bildirilerin Pekin’i hedef aldığı, Çin’in bu durumdan memnuniyet duymadığı kaydedildi.

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